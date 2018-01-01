Dünya yeni bir yıla böyle girdi

Dünyanın birçok merkezinde sokaklara dökülen coşkulu kalabalık, yeni yılı sabahın ilk saatlerine kadar eğlenerek kutladı.
Dünya’nın en doğusunda yer alan Yeni Zelanda 2018’e ilk giren ülke oldu. Türkiye saati ile (TSİ) 14.00’te yeni yıla ‘Merhaba’ diyen ada ülkesinden iki saat sonra ise Avustralya 2018’i karşıladı.
Güney Yarım kürede olan ve yaz mevsimi yaşayan ülkelerde her sene olduğu gibi kutlamalarda muhteşem manzaralar yaşandı. Türkiye saati ile 16:00’da 2018’e giren Avustralya’nın Sidney şehrinde 1.5 milyon vatandaş ve turist ünlü Opera Binası ve Liman Köpsürü’nde gerçekleştirilen havai fişek gösterilerini izledi.
Bu yıl Dubai alışıla gelen havai fişek gösterileri yerine 828 metre yükseklikteki Burj Khalifa'daki ışık gösterisi ile yeni yılı karşılarken, Brezilya'da "sarılma" (Abraço) sloganıyla birleşen iki milyona yakın kişi 2018 yılına devasa bir ışık gösterisiyle girdi.
Arap ülkeleri Dubai, Katar vs. dahil tüm dünya 2018'e coşkuyla girerken, İstanbul hiç bu kadar boş görmemiştik