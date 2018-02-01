Costa Rica'da 57 yaşındaki Sonia Lopez'in rahminden tam 35 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Rahmin içinde ve çevresinde gelişen tümörün görüntüsü şaşkına çevirdi.﻿

Operasyon geçtiğimiz Pazartesi günü Mexico Hastanesi’nde gerçekleşti.

Aşırı kiloları nedeniyle hareket etmekte güçlük yaşayan Sonia Lopez isimli kadın muayene gittiği hastanede beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Muayene sonrasında ameliyata alınan Lopez’nin rahminden 35 kiloluk dev bir kitle çıkartıldı.

Costa Rica’da ikamet eden ve burada gittiği Mexico Devlet Hastanesi’nde yapılan muayene sonucunda rahminden büyük bir kitle belirlendi.

Yapılan kontroller sonucunda ameliyata alınan Lopez’in rahminden 35 kiloluk bir kitle çıkartıldı.

Çıkarılan bu dev kütle, dünyanın en büyük tümörü olarak rekorlar kitabına girdi.



