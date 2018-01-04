Son Dakika… Erdoğan Fransa basınına konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede konusunda açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede çok hassas olduklarını ifade eden Erdoğan, şimdiye kadar 5 bin 600 yabancı savaşçının yakalanarak sınırdışı edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. IŞID’le mücadeleye değinen Erdoğan, bu konuda oldukça hassas olduklarını söyledi. Şimdiye kadar 5 bin 600 yabancı savaşçının yakalanarak sınırdışı edildiğini ifade eden Erdoğan, 5 bin 400 yabancı savaşçıya da ülkeye giriş yasağı koyduklarını belirtti.

“ABD PKK’YA SİLAH GÖNDERDİ”

PKK’yla mücadeleye de değinen Erdoğan, PKK’nın Suriye’ye yerleştiğini bunun arkasında ABD’nin desteği olduğunu söyledi. “ABD stratejik ortağımız ama terör örgütüne silah gönderdi” diyen Erdoğan, ABD ile terör örgütü bayrağının yan yana dalgalandığına vurgu yaptı. Erdoğan yaşanan bu olayların asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

“MACRON İLE İYİ BİR DÖNEM İÇİNE GİRDİK”

Fransa’yla olan ilişkilere de değinen Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iyi bir dönem içine girdiklerini belirtti. Macron’un AB’deki yerini önemsediğini söyleyen Erdoğan, bunun hakkını da vereceğine inandığını ifade etti.

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