Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile yaptığı ortak basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2 bin 348 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Mali'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan, “Mali için büyük önem taşıyan barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Mali terörden çok çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz. Onun için iyi biliyoruz. Bu noktada her türlü desteği vermeye hazırız. Terörle mücadelesinde Malili kardeşlerimizin yanındayız. Geçtiğimiz hafta Brüksel'de yapılan toplantıda G5 ortak gücüne 5 milyon dolar yatırım yapacağımızı taaddüt ettik. Zira terörün dini, dili, etnik kökeni yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir dini, belli etnik kökenle özdeş haline getiriyorsa teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Batı'nın terör karşısında vurdumduymazlığını bütün dünya izliyor. Şu an ne yaptıkları önemli. “ dedi.

“2 BİN 348 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ”

Erdoğan, “Şuan Suriye'de bizim terör örgütleriyle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak üzere yaklaşık 120 civarında şehidimiz var. Yaklaşık 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik. Tüm teröristleri bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdürmeyi devam edeceğiz. Şehitlerimiz şüphesiz ki oluyor ve canımız yanıyor. Biliyoruz şehadet makamların üst makamıdır. Her kim eli kanlı çetelerin ekmeğine yağ sürüyor derken onları onlarla birlikte değerlendiriyoruz demektir. “ diye konuştu.

“ÖNCELİKLİ HEDEF HER ZAMAN MÜSLÜMANLAR OLMUŞTUR”

IŞİD, El Kaide, Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefinin her zaman Müslümanlar olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu hususta Batılı ülkelerin özellikle daha hassasiyet göstermesini istiyoruz. Terörizmin kanlı ve çirkin yüzünü Burkina Faso‘da bir kez daha gördük. Başkentte gerçekleşen terör saldırını kınıyoruz. Sadece ülkemizi hedef alan örgütleri değil tüm terör yapılarına karşıyız. Terörizme karşı samimi mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemeleri gerekmektedir. “

“ABD firmaları adına gelip kendilerine çalışan bunlar şeytani bir zihniyetin temsilcileridir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, FETÖ terör örgütünün çirkin yüzünü tekrar hatırlatarak “Bazı ticari işletmelerinin arkasındaki sinsiliği de anlattım. ABD firmaları adına gelip kendilerine çalışan bunlar şeytani bir zihniyetin temsilcileridir. Bütün isimleriyle kendilerine verdik.“ şeklinde konuştu. İHA