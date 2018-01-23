Erdoğan Putin’le Afrini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinin ardından, ilerleyen saatlerde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilere de değinilen görüşmede, Afrin'de icra edilen operasyon dahil Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin bölgesini PYD/YPG ve IŞİD gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. İLGİLİ HABER Erdoğan, Macron ile görüştü! Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya'yla eşgüdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti. İki lider, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.