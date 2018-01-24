Erdoğan ile Trump arasında beklenen görüşme gerçekleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, saat 20.30 sularında telefonda görüştü. İki lider, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş alışverişinin yanı sıra ikili konulara da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine vurgu yaptığı da bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Başkan Trump, Türkiye’den tansiyonu düşürmesini, askeri operasyonu sınırlı tutmasını istedi" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bitti…

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisinin yanı sıra ikili konulara da değinildi.

“MEŞRU MÜDAFAA HAKKI VURGUSU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNDE DURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.

“İŞBİRLİĞİ VE YAKIN TEMASI SÜRDÜRME”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit ettiler.

BEYAZ SARAY’DAN İLK AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan da bir açıklama geldi.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre; Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Başkan Trump, Türkiye'den tansiyonu düşürmesini, askeri operasyonu sınırlı tutmasını istedi” denildi.

Trump’ın görüşmede, “Afrin'deki artan şiddetin Suriye'deki ortak hedefleri tehlikeye atma riski taşıdığını” söylediği kaydedildi.

Başkan Trump Türkiye'ye ayrıca, ihtiyatlı olması, Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışma riskine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulundu.

Trump, her iki ülkenin de tüm tarafları IŞİD'in kalıcı biçimde yenilgiye uğratılması yönündeki ortak hedefe odaklamaları gerektiği mesajını da yineledi.

Görüşmede iki lider, IŞİD'in yenilgiye uğratılması aşamasında 100 binin üzerinde Suriyeli mültecinin ülkelerine geri dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, evlere geri dönüşlere yardımcı olmak için işbirliğini devam ettirme sözü verdi.

Açıklamada, “Başkan Trump Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ele almak için (iki ülkeyi) daha yakın işbirliğine davet etti. Liderler, Türkiye dahil olmak üzere komşularına hiçbir tehdit oluşturmayan birleşik bir Suriye'ye istikrar kazandırılması ihtiyacını konuştu” ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray açıklamasına göre ayrıca, Başkan Trump Türkiye'den gelen “yıkıcı ve yanlış” söylemler ve OHAL altında tutuklulukları devam eden ABD vatandaşları ve yerel çalışanlar hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, “İki lider, başta bölgesel istikrarı pekiştirmek ve IŞİD, PKK, El Kaide ve İran destekli terörizm dahil terörün tüm şekilleriyle mücadele edilmesi olmak üzere, ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme sözü verdi” denildi.