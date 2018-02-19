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Erdoğan’dan bir kritik Afrin görüşmesi daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'den önce de Rusya Devlet Başkanı Putin'in ile görüşmüştü.

android-time 19:49 19 Şubat 2018
Haberler Dünya
Erdoğan’dan bir kritik Afrin görüşmesi daha!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'den önce de Rusya Devlet Başkanı Putin'in ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle dün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı. İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresi'ne de değindiler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle İran'da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani'nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini de iletti.  İHA

Son güncelleme: android-time 04:2320.02.2018
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