Erdoğan’dan bir kritik Afrin görüşmesi daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'den önce de Rusya Devlet Başkanı Putin'in ile görüşmüştü.