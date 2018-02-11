Esad’ın kirli planını Reuters ortaya çıkardı

Reuters haber ajansının, 'Dost mu düşman mı' başlıklı haberinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın terör örgütü PKK'nın ülkedeki uzantısına Afrin'de destek verdiğini yazdı.

Reuters haber ajansı, bugün abonelerine şoke edici bir haber servis etti. TSK’nın terör örgütleri PKK, KCK, PYD ve IŞİD’e karşı düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Afrin’deki terör örgütü uzantısı YPG’ye destek verdiğini yazan Reuters, “Suriye’nin ABD destekli Kürtleri, Afrin’de hiç beklenmedik bir kişiden yardım alıyorlar: Devlet Başkanı Esad” ifadesini kullandı.

Haberde Şam yönetiminin bölgede Kürtlerin otonom bir yapıya bürünmesini istemediğinden bahsedilirken, Türkiye’nin ortak düşman olarak görüldüğü ifade ediliyor. Reuters’ın haberinde, hükümetin resmi olarak terör örgütüne destek vermediği kaydedilirken, ajansa konuşan taraflar Şam yönetiminin gizli gizli terör örgütüne destek verdiği belirtildi. Haberde Esad’ın teröristlere yardım etmesine vurgu yapıldı. Reuters’a konuşan bir yetkili, “Suriye rejimi, lojistik destek vererek adeta Kürtlere yardım ediyor ve onları görmezden geliyor” ifadesini kullandı.