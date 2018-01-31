Euronews Türkçe’nin yayını uydudan kaldırıldı

Açılışı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe yayınları uydudan kaldırıldı. Kanal yetkilileri kaldırılma gerekçesinin yayın içeriğinin beğenilmemesi olduğunu açıkladı.

151 ülkede 24 saat yayın yapan haber kanalı Euronews’in Türkçe kanalı uydudan yayınından kaldırıldı. Bir dönem TRT ile de içerik anlaşması bulunan kanalın bu anlaşması TRT’nin talebiyle 2017 yılında iptal edilmişti. Yayınları kalıdırılan kanalın yetkilileri kaldırılma gerekçesinin yapılan yayınların beğenilmemesi olduğunu açıkladı.

AÇILIŞ TÖRENİ DOLMABAHÇE SARAYI’NDA YAPILMIŞTI

Açılış töreni, İstanbul Dolmabahçe Sarayı‘nda yapılan İstanbul'daki tanıtım törenine dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dönemin Başmüzakereci Egemen Bağış, Euronews CEO'su Philip Cayla, Genel Müdür Yardımcısı Michael Peter, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve çok sayıda davetli katılmıştı.

TRT, yüzde 15,70'lik hissesiyle France Televisions (Fransa), RAI (İtalya) ve RTR'nin (Rusya) ardından Euronews'ın dördüncü büyük hissedarı olmuştu. Anlaşmanın gerekçesi şöyle anlatılmıştı: “Türkiye'nin AB'ye giriş sürecine katkı sağlamak, uluslararası Türkçe yayıncılığın geliştirilmesi ve Türkiye'nin yurt dışında tanıtılmasına destek olmak.”

2017’DE ORTAKLIK RESMEN SONA ERDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bakanlar kurulu kararına göre, TRT ve Euronews SA ortaklığına ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı. Karar, TRT'nin yazısı üzerine bakanlar kurulu tarafından alındı.