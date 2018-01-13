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FEMEN bu kez o ismi hedef aldı!

FEMEN grubu bu kez Çek Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Milos Zeman oy verdiği sırada bir FEMEN aktivistinin protestosuna uğradı.

23:4113 Ocak 2018
Haberler Dünya
FEMEN bu kez o ismi hedef aldı!
FEMEN grubu bu kez Çek Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Milos Zeman oy verdiği sırada bir FEMEN aktivistinin protestosuna uğradı.

Siyasi içerikli üstsüz eylemleriyle sık sık gündeme gelen ünlü FEMEN örgütü bu kez Çek Cumhuriyeti’nde sahneye çıktı.

Önceki gün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Cumhurbaşkanı Milos Zeman hedef alındı.

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Cumhurbaşkanı Zaman, oy verdiği sırada bir FEMEN aktivistinin protestosuna uğradı. Euronews’in haberine göre, eylemci korumalar tarafından etkisiz hale getirildi.

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Protestonun ardından cumhurbaşkanı da olay yerinden hemen uzaklaştırıldı.

Son güncelleme: 23:4413.01.2018
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