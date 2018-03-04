FEMEN’den Berlusconi’ye şok! Oyunu kullanırken…

İtalya'da seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'nu belirlemek için sandık başına gitti. Eski Başbakan Berlusconi ise oyunu kullanmak için gittiği sandıkta FEMEN protestosuyla karşılaştı.

İtalya’da seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nu belirlemek için sandık başına gitti. Kritik öneme sahip olan seçimde, aşırı sağcı partilerin önemli kazanımlar alması ve eski Başbakan Berlusconi’nin zafer kazanacağı tahmin ediliyor.



İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, yerel saatle 07.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, saat 23.00’e (TSİ 01.00) kadar sürecek.

Seçim sonuçlarının yarın öğle saatlerinde netleşmesi bekleniyor.

BERLUSCONİ’YE FEMEN ŞOKU

Berlusconi oyunu Milano’da kullanırken bir FEMEN aktivisti eski Başbakan’ı protesto etti. Vücuduna ‘Berlusconi senin tarihin geçti’ yazan kadın oy verme merkezindeki masanın üzerine çıktı.

FEMEN üyesi güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı.

FEMEN aktivistleri Berlusconi’yi 2013’teki oy verme işlemi sırasında da protesto etmişti.