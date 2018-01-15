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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Trump’ın teklifini reddediyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, "Trump'ın teklifini reddediyoruz" dedi.

00:2915 Ocak 2018
Haberler Dünya
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Trump’ın teklifini reddediyoruz
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, "Trump'ın teklifini reddediyoruz" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından üzerinde çalışılan barış planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Abbas, konuşmasında ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak görme kararı üzerine Filistinlilerin öfkesini dile getirerek, “Trump’a yüzyılın birliği projesini kabul etmeyeceğimizi söyledik. Hiç kimseden talimat almayız” dedi.

İHA

Son güncelleme: 00:3015.01.2018
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