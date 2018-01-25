Fransız kanalı Türk kampında: Afrin’e gitmeye kararlılar

Fransız devlet televizyonu France 24, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Zeytin Dalı Harekatı’na katılan bir Türk askeri birliğini sınırda ziyaret etti. France 24, Türk askerinin moralinin yüksek olduğunu ve teröre karşı kararlı bir duruş sergilediğini bildirdi. Mehmetçikle röportaj da gerçekleştiren Fransız muhabirler, Türk askerlerin Afrin'e kadar gitmeye kararlı olduğunun altınız çizdi.

Fransız devlet televizyonu France 24'ün muhabirleri, Türkiye sınırda Suriye topraklarına gitmeye hazırlanan bir Türk askeri birliğine konuk oldu. Fransız kanalının ifadesine göre akşam yemeği zamanında konuk oldukları bu askeri grup, birkaç ay önce Irak sınırında görevli bulunuyordu. “Hava soğuk ama Türk askerlerinin morali yüksek” diyen France 24, askerlerle röportajlar da yaptı. Bölgedeki köylülerin de ifadelerine başvuran France 24, haberinde köylülerin “Askerlerimiz sayesinde gece rahat uyuyoruz” ifadelerine de yer verdi. France 24’ün konuk olduğu askeri grubun bir süre sonra Suriye’ye girdiği bilgisi de verildi.