Hazır olun! Picasso’nun 2,000 den fazla eseri burada sergilenecek.

20. Yüzyılın en önemli sanatçılarından Picasso’nun, yaşayan tek kızı Catherine Hutin-Blay Provans bölgesinde müze açmaya hazırlanıyor.

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun ikinci karısı Jacqueline Roque'dan olan kızı Catherine Hutin-Blay, Fransa’nın güney doğusunda, Provans bölgesinde müze açmaya hazırlanıyor.

Güney Fransa’nın Bouches-du-Rhône departmanına bağlı şehri Aix-en-Provence’da açılacak olan müzede Pablo Picasso'nun 2,000’den fazla eseri sergilenecek.

Catherine Hutin-Blay’ın bu bölgeyi seçmiş olması şüphesiz anne ve babasının en güzel günlerinin burada geçmiş olmasına bağlı…

Jacqueline Roque, Picasso ile Cannes sırtlarında denize bakan “La Californie” adlı villalarında bir dönem gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayıp sadece yakın arkadaşları ile görüşmeye başlamıştı. Bu dönemde Picasso Jacqueline’in 400’den fazla tablosunu resmetti.

14 Mart 1961 tarihinde Picasso, Jacquelin Roque ile evlenerek Cannes’e sekiz kilometre uzaklıkta küçük bir kasaba olan Mougins yakınlarındaki bir tepedeki çiftliğe yerleşti ve 8 Nisan 1973’te de Mougins’de hayata gözlerini yumdu.

Yaşamının son yirmi yılında kariyerinin en üretken dönemini geçiren ressam, hiç kuşkusuz 20. Yüzyılın en önemli sanatçılarından.