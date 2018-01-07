Hindistan-Myanmar sınırında 5.5 büyüklüğünde deprem

Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Manipur'un başkenti Imphal'in doğusunda 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre deprem 6.47am ‘de Imphal’in 101 km doğusunda, yerin 22.8 km derinliğinde meydana geldi.

Maddi zarara neden olup olmadığı henüz tespit edilmeyen depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

2016 yılında Hindistan Myanmar sınırında 6.7 şiddetinde deprem olmuştu. 11 kişi ölmüş 200 kişi de yaralanmıştı.