Hollywood’da kadınlar cinsel tacize karşı ayaklandı

ABD'de sinema sektöründe yer alan 300'den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmen, Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel tacize karşı yeni bir kampanya başlattı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Time’s Up (Süre Doldu) adlı inisiyatif, New York gazetesinin bugünkü sayısında tam sayfa ilan vererek taleplerini duyurdu.

Times’ Up’ın internet sitesinde, “İşyerinde cinsel istismar, taciz ve eşitsizlik konusunda süre doldu. Şimdi, bununla ilgili bir şey yapma vakti ifadesi” yer aldı.

Kampanya, sektördeki dünyaca ünlü kadın oyuncuların birbiri ardına, yönetmen Harvey Weinstein’a cinsel taciz suçlaması yönletmesi ardından hayata geçirildi.

Projeyle öncelikli olarak, toplanacak yardımlarla, tarım sektöründe, fabrikalarda çalışan, bakıcılık ya da garsonluk yapan ve kendini savunmak için yeterli maddi kaynağı bulunmayan kurbanlara destek amaçlanıyor.

İnisiyatif, “cinsiyete dayalı ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadınlara kamuyla ilgili tüm kurumlarda daha fazla yer ayrılması” çağrısı da yapıyor.

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Hukuki mücadele imkanı olmayanlara destek

Time’s Up’ın internet sitesinde yayımlanan mektupta ayrıca, “işyerinde cinsel tacizin sürmesinin önemli nedenlerinden birinin faillerin ve işverenlerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması olduğu” belirtiyor ve cinsel tacizi hoşgören şirketlerin cezalandırılması için yasal düzenleme talep ediliyor.

Sitede yayımlanan mektup, “Sevgili kız kardeşler” ifadesiyle başlıyor, “Dayanışma ile” ifadesiyle sona eriyor.

Nathalie Portman, Reese Witherspoon, Cate Blancheet, Eva Longoria ve Emma Staone gibi isimlerin de aralarında yer aldığı isimlerin desteklediği kampanyada şimdiden 13 milyon doların üzerinde yardım toplandı. Hedef ise 15 milyon.

Hollywood, geçtiğimiz aylarda ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarıyla çalkalanmış, daha sonra sosyal medyada “#MeToo” (Ben de) etiketiyle bir sosyal kampanya yayılmıştı.

Bu etiket, Ekim ve Kasım 2017’de Twitter ve Facebook’ta altı milyon fazla kez kullanılmıştı.

Amerikan TIME dergisi bu yıl cinsel taciz ve tecavüzlere karşı ayaklanan kadınları ‘Yılın Kişisi’ seçmişti.

Dergi, kendi hikayelerini anlatarak tacize uğrayan diğer kadınlara da cesaret veren bu harekete katılanlara ‘Sessizliği Bozanlar’ adını vermişti.