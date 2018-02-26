İngiliz muhalefetinden Türkiye örneği

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının ardından (Brexit) Brüksel ile Türkiye'ninkine benzer bir ilişki kurulabileceğini söyledi.

İşçi Partisi’nin Brexit yaklaşımını açıkladığı konuşmasında Corbyn, Brexit sonrası İngiltere’nin AB ile kalıcı Gümrük Birliği’ne girmesini desteklediğini ifade etti. İngiltere’de Coventry Üniversitesi’nde konuşan Corbyn, “AB üyesi olmadan AB’ye coğrafi olarak yakın olan her ülke, ister Türkiye, İsviçre ya da Norveç olsun AB ile yakın ilişki içinde. Ve bunların bazıları diğerlerine göre daha avantajlı” dedi. Corbyn İngiltere’nin Mart 2019’da başlayan Brexit sonrası iki yıllık geçiş döneminde de İşçi Partisi’nin Gümrük Birliği’ni desteklediğini söyledi.

Avrupa karşıtı değilim

İşçi Partisi lideri “Britanya kendine has bir ilişki kuracak. İşçi Partisi ortak pazara gümrüksüz erişim ile mevcut haklar, standartlar ve korumaların da dahil olduğu yeni ve güçlü bir ilişki için müzakere edecek” dedi. İngiltere Başbakanı Theresa May ise ülkesinin Brexit sonrası hem AB ortak pazarından hem de Gümrük Birliği’nden çıkacağını açıklamıştı. Corbyn’in Gümrük Birliği konusundaki yaklaşımı May’in Brexit stratejisine sıcak bakmayan muhafazakar partililer ile İşçi Partisi’nin yakınlaşmasına neden olabilir. Corbyn ayrıca kendisinin Avrupa karşıtı olduğu yönündeki eleştirileri “Avrupa karşıtı kesinlikle değilim. Brexit sonrası Avrupa’nın bütünüyle yakın ve ilerleyen bir işbirliği istiyorum” şeklinde yanıtladı.