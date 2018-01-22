İngiltere’den Zeytin Dalı’na destek

Dünyanın dikkatle izlediği Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken bir açıklama da İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, "İngiltere Suriye'de Türkiye'nin hamlelerini izliyor. Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı var. Fakat İngiltere, olayın derinleşmesini engellemek için çalışacak" ifadesini kullandı.

Fransa’nın TSK’nın hafta sonu başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu hakkında taraflı açıklamalarının ardından İngiltere’den bugün bir açıklama geldi. Reuters’ın İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsüne dayandırdığı açıklamada, İngiltere’nin yaşananları takip ettiği ve ‘Türkiye’nin sınırını koruma hakkı olduğu” belirtildi. Detaylar geliyor…