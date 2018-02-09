Instagram’ın yeni fenomeni: Dan Bilzerian’a rakip geldi

Sosyal medyada paylaşımlarıyla olan Dan Bilzerian'a rakip geldi. Avustralya'da yaşayan Travers Beynon, sosyal medyada seksi kadınlarla birlikte çektiği fotoğraflarla bir anda fenomen oldu.

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada en önemli aktörlerden biri Dan Bilzerian’dı. Silaha ve kadınlara olan merakıyla tanınan Bilzerian, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyayı en etkili kullanan isimlerden biri olmuştu. 2017’nin Temmuz ayında bir dergiye röportaj verdiği zaman Bilzerian, ciddi bir ilişki yaşadığını söylemiş ve bu kadının manken Sofia Bevarly olduğunu ifade etmişti.

Bilzerian’ın bu açıklaması o zamanlarda gündeme bomba gibi düşse de akıllara, “Bilzerian artık bekar olmadığına göre yerine kim oturacak” sorusunu getirmişti. Bu soruya yanıt Avustralya’dan geldi. Avustralyalı iş adamı Travers Beynon, yaptığı paylaşımlarla Bilzerian’ın tahtına göz diktiğini adeta ilan ediyor.

Avustralya’daki Helensvale’deki malikanesinde düzenlediği partilerle adından söz ettiren ve Candyman (Şeker Adam) lakabını kullanan Beynon, sık sık genç ve bikinili kadınlarla fotoğraflarını paylaşıyor. Beynon, seyahat ederken çekilen fotoğraflarının yanı sıra kaplan gibi vahşi hayvanları da eliyle beslerken görülüyor.

Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla sorduğu bir diğer soru ise Beynon’ın bu lüks hayatı nasıl finanse ettiği üzerine. Geçmişte verdiği röportajlarda tütün işiyle uğraştığını açıklayan Beynon’ın açıklamaları da Bilzerian kadar sansasyonel. Beynon, “Evli ve dört çocuğum var fakat her gün mutlaka dört kadınla birlikte oluyorum. Yatakta en az 4 kadın oluyor ortalama. Çok uyuduğum söylenemez” dedi.

Çocuklarıyla aynı malikanede kalan Beynon’ın oğlu Valentino, “Babamla yaşamaktan çok mutluyum. 18’inci doğum günümde parti yaptık ve gece kulübünden en son çıkanlar bizlerdik” dedi.