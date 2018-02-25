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Irak mahkemesinden 16 Türk kadınına idam cezası

Irak mahkemesi, IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle 16 Türk vatandaşı kadına idam cezası verdi.

Sozcu.com.tr
android-time 17:17 25 Şubat 2018
Haberler Dünya
Irak mahkemesinden 16 Türk kadınına idam cezası
Irak mahkemesi, IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle 16 Türk vatandaşı kadına idam cezası verdi.

Irak mahkemesi, IŞİD’e üye oldukları gerekçesiyle 16 Türk vatandaşına idam cezası verdi. Merkezi ceza mahkemesi tarafından yapılan açıklamada bu 16 Türk vatandaşının kadın olduğu belirtildi.

Hakim Abdül Settar el Birkdar, “Bu kişilerin terör örgütü IŞİD’e bağlı oldukları ve bu isimlerin IŞİD unsurlarıyla evli olduklarını itiraf ettiklerinden sonra bu karara varıldı” ifadesini kullandı. Birkdar, bu kişilerin IŞİD’in terör saldırılarında lojistik destek verdiği ve yardım ettiklerini de itiraf ettiğini duyurdu.

Geçen hafta içinde Irak mahkemesi yakalanan bir Türk kadına daha idam cezası vermişti.

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Son güncelleme: android-time 18:0325.02.2018
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