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İran’da bir kadın özgürlük için böyle dans etti

İran'da başörtü mecburiyetine karşı 'Beyaz Çarşamba' protestoları devam ederken, Tahran'da çekilen bu görüntüler özgürlük yanlısı herkesin yüreğine su serpti.

Yaşar ÖZER
android-time 21:08 11 Şubat 2018
Haberler Dünya
İran'da başörtü mecburiyetine karşı 'Beyaz Çarşamba' protestoları devam ederken, Tahran'da çekilen bu görüntüler özgürlük yanlısı herkesin yüreğine su serpti.

İran’da ‘Beyaz Çarşamba’ protestolarının devam ettiği şu günlerde, dans etmesi de yasak olan bir İranlı kadın, Tahran’da yasaklara dans ederek meydan okudu. Saniye saniye çekilen o görüntüler sosyal medyaya düşmesiyle birlikte tüm dünyadan destek aldı.

İran’da Aralık ayından beri süren başörtüsü eylemi tutuklamalara rağmen devam ediyor. Beyaz başörtüsüyle eylem yapan Vida Movahed’in ardından “Başörtüsü takmak bizim kararımız olmalı” diyen kadınlar tek kişilik eylem yapıyor. İran’da özgürlük yanlısı kadınlar eşit bir şekilde hayatın içinde var olmak için mücadele ediyor.

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Son güncelleme: android-time 16:4027.02.2018
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