İran’da Instagram ve Telegram’a erişim engeli

İran'da üç gündür devam eden protestolara karşı hükümet önlem alamaya devam ediyor. Son olarak 'toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlamak' amacıyla sosyal paylaşım sitesi Instagram'a ve Rus girişimci Pavel Durov tarafından kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim engeli geldi.

Halka sert bir şekilde karşılık veren İranlı kolluk kuvvetleri, internet üzerinden de önlemler almayı ihmal etmiyor. Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram ve popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’a ‘toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlamak’ amacıyla kısıtlamalar getirildi.

Özellikle ‘Telegram’ uygulamasının çok popüler olduğu İran’da nüfusun yüzde 50’sinden fazlasının aktif olarak Telegram kullandığı belirtiliyor.