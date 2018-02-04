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İran’da sıçanlara ‘keskin nişancı’ önlemi

İran bugünlerde uluslararası siyasetteki manevralarından bambaşka bir konu ile dünya medyasında yer alıyor.

15:084 Şubat 2018
Haberler Dünya
İran’da sıçanlara ‘keskin nişancı’ önlemi
İran bugünlerde uluslararası siyasetteki manevralarından bambaşka bir konu ile dünya medyasında yer alıyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Tahran’da sayıları iki milyonu bulduğu açıklanan sıçanlardan bunalan yöneticiler, bambaşka bir önleme imza attı.

Keskin nişancılar Tahran sokaklarında kanalizasyonlarda sıçan avlıyor. Bir dizi önlem arasında sıçan salgınını bertaraf edecek ‘keskin nişancılar’ geceleri devriye geziyor, buldukları sıçanları kızılötesi işaretli silahlarıyla ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Son güncelleme: 15:2904.02.2018
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