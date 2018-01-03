İran’da son dakika gelişmesi: On binlerce rejim yanlısı sokağa indi

İran'da Perşembe gecesinden bu yana devam eden ekonomik protestolarda en az 22 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerin 6. gününde tehlikeli bir gelişme yaşandı. İran'da hükümet yanlısı on binlerce kişinin sokaklara inerek yürüyüş yaptığı açıklandı.

İran devlet televizyonu, ülkenin çeşitli kentlerinde İran bayrakları ve ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in resmini taşıyan göstericilerin görüntülerine yer verdi. Ahvaz, Kermanşah, İlam ve Gürgan kentlerinde göstericiler “halkı kışkırtanlara ölüm”, “önderden emir bekliyoruz”, “damarlarımızdaki kan önderimize feda olsun” sloganları attı.

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İngilizce yayın yapan Press TV adlı televizyon kuruluşu da rejim yandaşı gösterilerin “şehirlerde kan dökülmesine yol açan şiddeti protesto amacı taşıdığını” duyurdu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren gösteriler kısa zamanda rejimi protesto eylemlerine dönüşmüş, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi ölmüş, yüzlerce gösterici de tutuklanmıştı.

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Ayetullah Ali Hamaney Salı günü yaptığı konuşmada protesto gösterilerinden “İran'ın düşmanlarının” sorumlu olduğunu söylemişti.

İran’ın ruhani lideri Hamaney, “İran’ın düşmanları son günlerde nakit, silah, istihbarat ve politika gibi yollarla İslam Cumhuriyeti’nin içinde sorun çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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