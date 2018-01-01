İran’da son durum… 2 kişi daha öldürüldü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, protestoların ve göstericilere müdahalelerin şiddetlendiği İran'da hükümetin eleştiri ve protestolara alan açması gerektiğini söyledi.

İran’daki gösterilerde iki kişinin daha öldürüldüğü açıklandı. ILNA ajansının bir milletvekiline dayanarak geçtiği son dakika haberinde iki kişinin daha hayatını kaybettiği ve böylece İran’da protestolar sırasında hayatını kaybeden kişi sayısının 4’e yükseldiği duyuruldu.

İran’da 2009 yılından bu yana en büyük protesto gösterileri yaşanıyor.

Ruhani’den çağrı

İran ajanslarının aktardığına göre Pazar akşamı kabine toplantısında konuşan Ruhani, “Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir” dedi ve ekledi:

“Anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır. Hükümet yasal eleştirilere ve protestolara alan sağlamalı.

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“Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir.

“Bazı sorunlarımızı çözmek zaman alıyor ve hükümet ile halk bu sorunları aşmak için el ele vermeli.”

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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran hakkındaki açıklamalarını da değerlendiren Ruhani, “İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok” dedi.

Tahran Savcısı: Camileri yaktılar



Pazar günü eylemlerle ilgili bir açıklama yapan Tahran Savcısı Abbas Caferi Dolatabadi ise eylemler nedeniyle ABD’yi suçladı:

“Trump bölgeye gelip, kılıç dansı yapıp, İsrail ile İran konusunda anlaşmaya vardığını açıklayınca böyle olaylar beklemeliyiz.”

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Savcı Dolatabadi, son günlerde gözaltına alınan insanlar olduğunu ve bu insanların ifadelerinde cami yaktıklarını söylediklerini öne sürdü:

“Gözaltına alınanları sorguladığımızda protestolarda duygusallaştıklarını, bu yüzden camileri ve kamusal alanları yaktıklarını söylediler.

“Bir cami veya mescidin ateşe verilmiş olması, yabancı ajanların bu işe dahil olduğunu gösteriyor.”

Devrim Muhafızları: Demir yumrukla karşılaşırlar

Devrim Muhafızları ise, protestolara devam etmeleri durumunda hükümet karşıtı göstericilerin “ulusun demir yumruğuyla” karşılaşacaklarını söyledi.

Ülkedeki yaşam standartları nedeniyle başlayan protestolar üç gündür sürüyor.

Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari protestoların, siyasi sloganların atıldığı ve mülklerin yakıldığı bir hale dönüştüğünü söyledi ve ekledi:

“Eğer bu insanlar artan fiyatlar nedeniyle sokaklara çıktıysa o sloganları atmayacaktı, mülkleri ve arabaları yakmayacaktı.”

İranlı yetkililer protestolardan “karşı devrimcileri ve yabancı güçlerin ajanlarını” sorumlu tuttu. (BBC Türkçe)