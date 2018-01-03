İran’daki protestolara damga vuran kadın

İran’da 6. gününe giren geniş çaplı ekonomik isyanda, özellikle bir görüntü sosyal medyada yayılarak herkesin gündemine oturdu. Nerede çekildiği bilinmeyen videoda başı açık İranlı bir kadın beyaz bayrak sallarken görülüyor. Kısa sürede viral olan videodaki kadının kimliği bilinmiyor.
Görüntü, İran’ın genç nesli ile eski jenerasyonlar arasındaki görüş farkının net bir kanıtı olarak yorumlandı.
“ÖRTÜNME KURALI” YUMUŞATILMIŞTI
İran'da, 1979 yılındaki İslam devriminin ardından kamu alanlarında başörtü zorunluluğu getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde getirilen yeni bir uygulamayla ise bu kuralları ihlal eden kadınların gözaltına alınmayacağı ve uyarılacağı açıklanmıştı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tahran Polis Şefi Hüseyin Rahimi, “Bundan sonra Tahran polisi İslami giyinme kurallarını ihlal edenlere yönelik eğitme amaçlı bir yaklaşımı uygulayacak” ifadelerini kullanmıştı.