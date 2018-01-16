İran’dan ABD’ye sert uyarı: Askerlerinizi çekin

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 30 bin kişilik "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturma girişimine tepki gösterdi ve ABD'ye "askerlerini çek" uyarısında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin aldığı kararın, “Suriye’nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu hareketin ülkedeki krizi daha tırmandıracağını” söyledi.

İranlı sözcü, ABD’nin bu hamlesinin Suriye’deki sorunları “daha da karmaşık hale getireceği” uyarısında bulundu.

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“ABD askerlerini Suriye’den çeksin”



Yapılan açıklamada, ” İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana’daki görüşmelerle Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeyi de başarmıştır. ABD, bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirerek, geç kalınmış olsa bile en kısa sürede Suriye’deki güçlerini çıkararak ülke halkının geleceği konusunda kendinin karar vermesinin önünü açmalı.

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ABD’nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür” denildi. (DHA)