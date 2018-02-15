Irkçı AfD’nin başkanı saçmaladı: Deve süren Türkler

ALMANYA’da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi’nin (AfD) Saksonya- Anhalt Eyalet Parti lideri Andre Poggenburg (42), dün akşam yine Türklere çattı.

Daha önce Türkler'e yönelik sözleri nedeniyle sert eleştirilere uğrayan Poggenburg, bu kez ağzını bozdu. Türkler'in sözde Ermeni soykırımı işlediğini öne süren Poggenburg, “Bu kimyon tüccarları, şimdi kalkmış bize tarih ve vatan ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Çok da kurnazca. Bu deve sürücülerinin, asıl nereye ait olduklarına iyi bakması gerekiyor” dedi. TÜRK TOPLUMU: DAVA AÇACAĞIZ

Pirna Kenti yakınlarındaki Nentmannsdorf'a kurulan bir çadırda toplanan 700 kişiye konuşan Poggenburg'un bu sözleri Almanya'daki Türk toplumu arasında şok etkisi yarattı.

Almanya Türk Toplumu, bu saldırıdan sonra hukuki inceleme başlattıklarını duyurdu. Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, “Bu bize AfD'nin zihniyetini gösteriyor. Ayrıca bu partinin ayrımcı ve ırkçı söylemlerde bulunmaktan hiç bir şekilde kaçınmadığı da ortada” diye konuştu.