IŞİD şimdi de Hamas’ı tehdit ediyor

Son dönemde ciddi güç kaybı yaşayan IŞİD bugün yayınladığı bir video ile Hamas'a resmen savaş açtığını duyurdu.

Washington Post’ta yer alan haberde, IŞİD’in Mısır’daki Sina Yarımadası’nda yer alan uzantısı, Hamas’ı tehdit etti. 22 dakikalık bir infaz videosunda, elinde bıçak tutan bir terörist açıklamalarda bulunuyor.

Radikal teröristlerin internet sitelerini takip eden SITE Intelligence Group tarafından yapılan tercümede saldırgan, “Asla teslim olmayın” mesajı verildi. Washington Post’un haberinde videoyu değerlendiren uzmanlar, “Bu gelişme zaten kırılgan bir durumda olan Gazze’de istikrarı bozabilir” yorumunu yaptı.

