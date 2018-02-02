İsrail’i koruyan silahın benzeri Türkiye’de! Umudumuz Hisar- A

Tansiyonun bir gün bile düşmediği Ortadoğu'da İsrail 2011 yılından beri özel olarak geliştirilen bir hava savunma sistemi kullanıyor: Demir Kubbe... İsrail'in dış tehditlere karşı güvenliğini sağladığı bu sistemin bir benzeri de 2014'ten beri Türkiye'de geliştiriliyor. Hisar-A adı verilen bu sistem de Demir Kubbe ile benzer yapıda ve dış tehditlere karşı halkın güvenliğini sağlamak için kullanılmaya başlanıyor. Bebek katillerinin Türkiye'ye yönelik saldırılarının önüne geçmek için Hisar-A'nın AR-GE işlemlerinin bir an önce hızlanması ve Türk halkını korumaya başlamasının zamanı geldi.

Suriye’de bitmek bilmeyen savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri kuşkusuz Türkiye. Yıllardır güney sınırının karşı tarafından yapılan tahrikler ve fırlatılan roketler bölgede yaşayan vatandaşların hayatını tehdit ediyor. TSK’nın terör örgütleri KCK, PKK, PYD ve IŞİD’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken teröristler Kilis ve Reyhanlı’ya füze attı, can ve mal kaybı yaşandı.

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Bölgede vatandaşlar arasında büyük bir paniğe sebep olan roketlerden dolayı çok sayıda insan yaralandı ve bölgede gerilimi yükseltti. Bölgede korku yaratan bu tehditler akıllara İsrail’in 2011’den beri kullandığı hava savunma sistemini getirdi.

Tansiyonun düşmediği Ortadoğu’da 2011’de kurulan Demir Kubbe teknolojisi geleneksel hava savunma sistemlerinden daha farklı bir şekilde çalışıyor. Kısa mesafeden gelebilecek tehditlere karşı geliştirilen Demir Kubbe, aynı anda farklı tehditleri algılayarak havada imha edebiliyor.

İsrail’in Rafael Advanced Defense Systems ve Israel Aircraft Industries ile birlikte geliştirdiği hava savunma sistemi 4-70 kilometre uzaklıktan gelen tehdit, roket ve füzeleri havada imha ederek mal ve can kaybının önüne geçebiliyor.

Gece ve gündüz ya da hava şartlarına bağlı olmaksızın çalışan ve geliştirilip son haline ulaşana kadar yaklaşık 6 yıllık bir sürenin geçtiği Demir Kubbe’nin 3 temel yapısı var.

Bunlardan birincisi ‘Tespit ve Takip Radarı’. İsrail merkezli savunma şirketi Elta tarafından geliştirilen sistem tehditleri tespit edebiliyor. İkinci parça ise Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü. İsrail merkezli yazılım şirketi tarafından geliştirilen teknoloji tehdidi algılıyor. Üçüncü parçada ise bataryalar yer alıyor. Füzeler tehdidi ortadan kaldırıyor.

BİR FÜZE 40.000 DOLAR

Yaklaşık 4.5 kilometre irtifada tehditleri imha edebilen sistemin gökyüzündeki müdahalesi çıplak gözle görülebiliyor. Bugüne kadar Azerbaycan ve Hindistan’da kullanılan Demir Kubbe’nin önümüzdeki dönemlerde NATO, Güney Kore ve ABD tarafından kullanılması gündemde. Öyle ki bu ülke ve kuruluşlarla İsrailli yetkililer temasta.

İsrail yönetiminin özel sektörle birlikte geliştirdiği bu sisteme her bir bataryanın yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olduğu ve her bir füzenin de 40.000 dolar olduğu açıklandı.

HİSAR-A'NIN TEST FÜZE ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail’in koruma sistemi yüksek bir oranla tehditleri savururken, Türkiye de 2014 yılının Temmuz ayında ilk testleri gerçekleştiren Roketsan’ın Hisar-A sistemi üzerinden çalışmaya devam ediyor. Önceki gün Hisar-A’nın deneme atışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin katılımıyla Aksaray’da başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan test füze atışına ilişkin yapılan açıklamada, “Tamamlanan testlerde; HİSAR-A Projesinin Kontrol Test Füzesi ateşlendikten sonra başarılı bir şekilde Füze Fırlatma Sisteminden ayrılmış, itki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam etmiş, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamlamıştır. Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar başarı ile test edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma ihtiyacına cevap verecek ve dünyadaki örnekleriyle yarışır nitelikte Hava Savunma Füze Sistemlerinin ülkemize kazandırılması amacıyla, yürütülen HİSAR Projeleri kapsamında füzeler ROKETSAN; radar, elektro-optik, komuta kontrol, atış kontrol ise ASELSAN tarafından geliştirilmektedir. HİSAR sistemleri etkili oldukları menzil ve irtifa zarfı içerisinde uçaklara, helikopterlere, seyir füzelerine, insansız hava araçlarına ve havadan karaya füzelere karşı etkili olacaktır” ifadesi kullanıldı.

KORUMA ŞEMSİYESİ OLUŞTURACAK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen projede hisar füzeleri askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı kullanılacak.

Hisar Füzeleri, aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına, değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlandı.