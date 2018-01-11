İsrail yine katletti: 2 ölü, 3 yaralı

Kudüs kararı protestoları sırasında İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 2 Filistinli genç hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin Gazze ve Batı Şeria'da ABD'nin Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıma kararın protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 16 yaşındaki 2 Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Ali Omar Kaynu isimli Filistinli gencin Batı Şeria'daki Nablus kentinde düzenlenen protestolarda vurularak hayatını kaybettiği, diğerinin ise Gazze sınırındaki protestolarda hayatını kaybettiği ifade edildi. Protestolarda 3 Filistinlinin ise ağır yaralandığı bildirildi. İHA