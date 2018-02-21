İsrail’de şok… Netanyahu yolsuzluk soruşturmasına giriyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın isimler yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Netanyahu'nun rüşvet ve yolsuzluk yaptığından şüpheleniliyor. Açılan iki yeni soruşturma kapsamında Netanyahu'nun siyasi kariyerinin bitebileceği kulislerde konuşuluyor.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kariyeri sert bir darbe aldı. İsrail polisi ülkenin en büyük telekom şirketlerinden Bezeq’i Eurocom isimli şirket aracılığyla yöneten Shaul Elovitch ile birlikte Elovitch’in eşi ve Bezeq’in CEO’su ve Netanyahu’nun yakın arkadaşı Stella Handler’ı gözaltına aldı.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan gözaltına sonrasında Netanyahu’nun eski sözcüsü Nir Hefetz ve İletişim Bakanlığı’nda eskiden görev alan Shlomo Filber’in de gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltıların Pazar günü gerçekleştiği fakat isimlerin henüz açıklandığını duyuran yetkililer, dört dönemdir başbakan olan Netanyahu’nun siyasi kariyerinin bu skandalla birlikte bitebileceğini konuşuyor.

Netanyahu, gözaltılar hakkında, “Cadı avı” yorumunu yaparken, “Elovitch ile aramda hiçbir yasa dışı işlem ya da rüşvet olmadı” ifadesini kullandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu’nun, Bezeq soruşturması kapsamında ifade verebileceği kaydediliyor. Öte yandan soruşturma devam ederken İsrail İletişim Bakanlığı’nda görev alan eski genel direktör Filber’in Netanyahu’ya karşı tanıklık yapmayı kabul ettiği de iddia edildi.