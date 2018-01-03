İsrail’den tartışma yaratan idam kararı

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından gerilimi kademe kademe yükselten İsrail yönetimi tartışmalı bir karara imza attı. İsrail, idamı cezasını oyladı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok kurum ve kuruluş İsrail'e tepki gösterdi.

Tel Aviv yönetimi, Trump’ın açıklamalarıyla gerilimin üst düzeye çıktığı bölgede tansiyonu artıran bir karara imza attı. İsrail parlamentosu Knesset, ilk oylamada 52’ye 49 oyla idam cezasını geri getirdi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın partisi Yisrael Beytenu’nun sunduğu taslak tasarıda cinayet suçundan ceza alan mahkumlara idamın önünü açıyor.

Yeni tasarıyla birlikte teröristler, hakimlerin oybirliğine ihtiyaç duymadan idam cezası alabilecek. Bu yasadan sonra hakimlerin çoğu idam cezası konusunda karar verirse idam cezası verilecek. Her ne kadar yasalarda olsa da İsrail’de 1962’den beri idam cezası verilmedi.

Knesset’in kararı sonrasında Avrupa Birliği çok sert bir açıklama yayınladı. AB yazılı açıklamasında, “İdam cezası insan onuruyla uyuşmayan bir ceza. Geri dönüşü olmayan bir karar” ifadesini kullandı.

