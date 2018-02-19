İstanbul’dan önce Kazakistan’da buluşacaklar

Rusya, İran ve Türkiye'n,n dışişleri bakanlarının 2 hafta içerisinde Kazakistan'da bir araya geleceği belirtildi.
Suriye’de bitmek bilmeyen iç savaşı sonlandırmak için İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Suriye zirvesi öncesinde gerçekleşecek toplantının detaylarını İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif açıkladı.
TASS haber ajansına konuşan Zarif, “İstanbul zirvesi öncesinde üç ülkenin dışişleri bakanlarının Kazakistan’da bululacağını duyurdu. 3 yetkilinin iki hafta içinde toplanacağı belirtildi.