Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’dan önce Kazakistan’da buluşacaklar

Rusya, İran ve Türkiye'n,n dışişleri bakanlarının 2 hafta içerisinde Kazakistan'da bir araya geleceği belirtildi.

android-time 17:37 19 Şubat 2018
Haberler Dünya
İstanbul’dan önce Kazakistan’da buluşacaklar
Rusya, İran ve Türkiye'n,n dışişleri bakanlarının 2 hafta içerisinde Kazakistan'da bir araya geleceği belirtildi.

Suriye’de bitmek bilmeyen iç savaşı sonlandırmak için İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Suriye zirvesi öncesinde gerçekleşecek toplantının detaylarını İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif açıkladı.

İLGİLİ HABERErdoğan ve Putin arasında kritik görüşmeErdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

TASS haber ajansına konuşan Zarif, “İstanbul zirvesi öncesinde üç ülkenin dışişleri bakanlarının Kazakistan’da bululacağını duyurdu. 3 yetkilinin iki hafta içinde toplanacağı belirtildi.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar