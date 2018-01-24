Japonya'da 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya’da 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem Japonya’nın en büyük ve en kalabalık adası Honshū’nün 103 km (64 miles) kuzeydoğusunda 64 km (40 miles) derinliğinde meydana geldi.

Dünde Alaska’da 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) 8.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alaska'nın Kodiak kasabasının yaklaşık 280 km güneydoğusu (Alaska Körfezi) olduğunu ve depremin yerin 10 km derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.