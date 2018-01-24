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Japonya’da 6.4 şiddetinde deprem

Japonya'da 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
14:0724 Ocak 2018
Haberler Dünya
Japonya’da 6.4 şiddetinde deprem
Japonya'da 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya’da 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem Japonya’nın en büyük ve en kalabalık adası Honshū’nün  103 km (64 miles)  kuzeydoğusunda  64 km (40 miles) derinliğinde meydana geldi.

Dünde Alaska’da 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS)  8.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alaska'nın Kodiak kasabasının yaklaşık 280 km güneydoğusu (Alaska Körfezi) olduğunu ve depremin yerin 10 km derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.

Son güncelleme: 14:1224.01.2018
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