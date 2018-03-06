Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengin insanı oldu!

Jeff Bezos kimdir? Forbes, bu yıl 31’inci defa yayımladığı “Dünya Milyarderleri” listesini açıkladı.Dünyanın en zengin adamı ise 112 milyar dolarlık serveti ile Jeff Bezos oldu. Peki Jeff Bezos kimdir, dünyanın en zengin insanı nasıl oldu? İşte dünyanın en başarılı ve zengin insanının başarılı hayat hikayesi...

Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı ilan edildi. 112 milyar dolarlık servetini dünyadaki ilk internetten kitap satışı yapan Amazon.com’u kurarak edindi. Bu fikri çalıştığı şirkete öneren Jeff Bezos reddedilince işinden istifa etti ve internet sitesini kurdu. İşte dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un başarılarla dolu hayat hikayesi…

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeffrey Preston “Jeff” Bezos (d. 12 Ocak 1964) Amazon.com’un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı. E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999’da Yılın Kişisi seçildi.Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin’in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

Amazon ilk zamanlarında internetten kitap alışverişi yapma fikriyle doğan ilk projeydi. Zamanla farklı ürünleri de satmaya başlayınca bir alışveriş markası haline geldi. Bu günlerde online alışveriş sektörünün en büyüğü olup, dünyanın her köşesine sipariş gönderiyor.

Jeff Bezos, ABD.'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde 18 yaşından küçük bir anneden doğmuş ve Jeff Jorgenson'un babası o doğar doğmaz kaçmıştır. Annesinin adı Jacklyn Gise Jorgensen ve babası Ted Jorgensen'dur. Jeff 5 yaşında iken tekrar evlenmiştir. Annesinin ikinci eşi 15 yaşında Küba'dan ABD‘ye göç eden ve sonra petrol mühendisi olan ve Exxon'da çalışmaya başlayan Miguel Bezos'dur. İkinci babası Jeff'i nüfuzuna almıştır. Jeff Bezos bir genç iken, aile Miami, Florida'ya taşınmıştır.

Jeff Bezos, eğitim hayatında çok başarılı bir grafik çizmiştir. River Oaks İlköğretim Okulu bitirdikten sonra, üstün yetenekli çocuklar lisesini birincilikle bitirmiş, Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesinden de de yine sınıf birincisi olarak diploma almıştır. Yazlarını dedesinin Texas'daki çiftliğinde sığır bakıcısı ve traktör tamircisi olarak geçirmiştir.

1986 yılında, üniversite diplomasını alınca, Fitel firması Priceton mezunu çalışanlar arıyordu. Bezos Mayıs 1986'da mezuniyetten hemen sonra, Fitel'in onbirinci elemanı oldu. Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti. 23 yaşındaki genç adam aynı an da, şirketin New York ve Londra ofislerinde çalışan 12 programcı ve analisti yönetiyor, tasarım, programlama ve test aşamalarını denetliyordu. Fitel'in en büyük müşterisi olan yatırım bankası Salomon Brothers gibi önemli müşteriydi.

Nisan 1998'de başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company'e geçti.10 ay sonra, 26 yaşında Banker Trust tarihinin en genç başkan yardımcısı oldu, daha sonra Aralık 1990'da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu Fon'da çalışırken 1993'de halen eşi olan yardımcısı Mackenzie Tuttle'la evlendi. Jeff Bezos, D.E Shaw şirketine araştırmalar neticesinde bir şirketin internet'deki ilk adımının kitap satışı olmasını önerdi, kabul edilmeyince istifa edip kendisi bu işe girişti.

Jeff Bezos, amazon.com ile dünyanın daha önce hiç görmediği bir şeyi kurdu. İnternet'in en tanınmış markasını yarattı, dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Jeff Bezos, internetin en çok alışveriş yapıldığı internet sitelerinden birisi olan, 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon.com” adresinin kurucusu ve sahibidir. Bu büyük markanın kurucusu Jeff Bezos, markasını sözlükten arayarak bulmuş. Markanın ilk harfinin “A” olmasını özellikle isteyen Jeff, alfabetik sıralarda üste çıkmanın fark yaratabileceğini düşünmüş. Sözlükten “A” harfiyle başlayan kelimeleri araştırırken, dünyanın en büyük nehri olarak kabul edilen Amazon nehrini bulmuş ve bu isimde karar kılmış. Amazon ismini seçmesinin sebebi olarak, birgün şirketinin bu kadar büyük olmasını istemesi yatıyordu.

Jeff Bezos, Amazon.com'ı 16 Temmuz 1995 ‘de internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu. İlk gün yalnız altı sipariş aldılar Bugün kitap, televizyon, futbol ayakkabısı ve mobilya dahil bir çok şey satan bu sitenin günlük satışı 100 milyon dolardan fazladır. 15 yıl içinde bu internet şirketi 110 milyar dolarlık bir değere sahip olmuştur.

Jeff Bezos'un ailesinden ve arkadaşlarından sağladığı bir kaç yüz bin dolarla başlattığı Amazon'un dünyanın en büyük kitap süpermarketi olma iddiası gerçekleşmiş ve Amerika’nın en büyük kitap dükkanları zinciri Borders , Amazon'un rekabetine dayanamayıp iflâs etmiştir. Şimdi de “Kindle Fire”la (Amazon'un okuma tablet bilgisayarı) kitap yayıncılığında yeni bir devrim yaratmıştır. Bu cep kitabı büyüklüğündeki tablete basılı bir kitabın yarı fiyatına bir kitabı yüklemek ve istendiği zaman ve her yerde kitabı okumak mümkündür. Kitabın ödemesini de aynı bilgisayar üzerinden yapmak mümkündür. Bir çok klasikler ve sözlükleri bedelsiz, ödeme yapmadan bilgisayara yüklenebilmektedir.

Amazon ve Jeff Bezos Amerikan toplumundaki düşünce, düşünceyi ifade, basın, yenilikçilik ve girişimcilik özgürlüğünün, sağlam eğitim ve girişimci sermaye olanaklarının varlığının ve serbest piyasa ekonomisinin bir sonucudur.