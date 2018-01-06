Jinping: Savaşa hazır olun, ölmekten korkmayın

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, bölgede jeopolitik gerginlikler tırmanırken orduya "savaşa hazır olmaları", ülkelerini savunurken ölmekten de korkmamaları çağrısında bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Çin devlet medyası, Jinping’in tüm ordu kuvvetlerine seslendiği konuşmayı, ‘benzerine nadiren rastlanan bir mesaj’ olarak niteledi.

Şi, Çarşamba günü Hebei vilayetinde ziyaret ettiği Çin Halk Kurtuluş Ordusu Merkez Komutanlığı’nda binlerce askere “Ne zorluklardan, ne de ölümden korkun’ diye seslendi. Ordudan ise “gerçek savaş eğitimleri” ve üst düzey teknoloji araçlarına ilişkin araştırmaları artırmalarını, aynı zamanda da askeri modernleşme çabalarını hızlandırmalarını istedi.

Çin ordusu, 2 milyon askeriyle dünyanın en büyük askeri personelere sahip silahlı gücü konumunda. Ordunun modernleşme süreci ve Asya’daki jeopolitik gerginliğin tırmanması, ABD’nin güvenlik stratejisini ‘Çin tehdidine’ karşı şekillendirmesine de yol açmış durumda.

Kuzey Kore tehdidi

Çin basınına göre, ülkenin dört bir yanındaki binlerce askerin de Şi’yi dinleyebilmesi için ekranlar kuruldu.

2012’de göreve gelen Şi, ülkenin askeri kapasitesini güçlendirmeyi stratejik bir hedef olarak belirlemişti. Son olarak Ekim ayında 2050’ye kadar “dünya standartlarında bir Çin Ordusu” geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan Pekin’in Güney Çin Denizi’nde giderek daha büyük bir bölge üzerinde hak iddia etmesi bölgede gerilimi artırıyor. Japonya, bölgedeki tatbikatlarını sürdürürken, Hindistan ise Himalaya bölgesinde hak iddia etmeye devam ediyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un nükleer silah tehdidinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenli olarak Kuzey Kore’yi hedef alan sert açıklamalar yapması da bölgedeki gerilime yol açan gelişmeler arasında.