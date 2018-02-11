İstanbul’daki kritik zirve tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

Geçtiğimiz hafta Ankara-Washington hattında konuşulan McMaster-Kalın görüşmesi bugün İstanbul’da gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın temasları öncesinde gerçekleşen görüşmede ortak stratejik konular ve bölgesel gelişmeler hakkında konular masaya yatırıldı.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul'u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştür. Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır” denildi.

Açıklamada, “İki ismin görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır” ifadesi kullanıldı. (DHA)