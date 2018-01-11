Karayipler’de tekne faciası: 4 ölü, 28 kayıp

Karayipler’de bir teknenin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Venezuela Bölgesel Sivil Savunma Direktörü Jose Montano, Venezuela'nın kuzeyinde yer alan Hollanda adası Curaçao'ya ulaşmak isteyen bir teknenin Karayipler açıklarında battığını açıkladı.

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Montano, 34 kişinin bulunduğu tekneden 28 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise yüzerek kıyıya ulaştığını ifade etti.

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Teknede bulunanların ise Güney Amerikalı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İHA