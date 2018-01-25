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Kardeşlerini evinde mumyalayıp yıllarca sakladığı ortaya çıktı!

Rusya’nın Moskova bölgesinde 77 yaşındaki bir kadının yıllar önce ölen erkek ve kız kardeşini mumyalayıp dairesinde sakladığı ortaya çıktı.

13:0825 Ocak 2018
Haberler Dünya
Kardeşlerini evinde mumyalayıp yıllarca sakladığı ortaya çıktı!
Rusya’nın Moskova bölgesinde 77 yaşındaki bir kadının yıllar önce ölen erkek ve kız kardeşini mumyalayıp dairesinde sakladığı ortaya çıktı.

Rusya’nın Moskova Oblastında bulunan 160 metre yükseklikteki şehir Podolsk’ta tüyler ürpertici bir olay açığa çıktı.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin açığa çıkarttığı olayda;  77 yaşındaki bir kadının evinde battaniyeye sarılı iki mumya bulundu.

“Cenaze param yoktu”

Yetkililere ‘mumya’ların 8-9 yıl önce ölen erkek ve kız kardeşleri olduğunu belirten yaşlı kadın, cenaze masraflarını ödeyecek parası olmadığını, bu nedenle de cesetleri evinde saklamaktan başka şansı olmadığını söyledi.

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Uzmanlar Yaşlı kadının daha önce akıl hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Mumyalanan kişilerin ölüm nedeni ve tarihini belirlemeye yönelik incelemeler devam ediyor.

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