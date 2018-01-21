Kılıçdaroğlu operasyondaki askerlere başarılar diledi, PKK’lılar çıldırdı!

Bir dizi program için Almanya'ya giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonunu değerlendirdi. Askere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, bir grup PKK'lı tarafından yuhalandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Wuppertal kentinde düzenlenen Nazim Hikmet'i anma toplantısına katıldı. Günay Çapan tarafından düzenlen toplantıda Kılıçdaroğlu’na Tekin Bingöl eşlik etti. Toplantıda ilk olarak göçün tarihi ile ilgili kısa film gösterildi. Ardından Nazim Hikmet, sanatçılar tarafından anlatıldı.

“ALLAH YARDIMCILARI OLSUN”

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna değindi. Askerlere dua eden ve başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, “Bugün Afrin'de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz: Allah onların yardımcıları olsun. Biz kendi ülkemizde kardeşçe yaşamak istiyoruz, kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Komşularımızla huzur içinde, barış yaşamak istiyoruz. Barışı, kardeşliği ve huzuru kendi topraklarımızda da komşularımızda da egemen kılacağız. Biz demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Yılmaz Güney'in söylediği gibi ‘Ya kazanacağız ya kazanacağız' bunun başka yolu yok” ifadelerini kullandı.

“BİR GRUP TARAFINDAN YUHALANDI”

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri bir grup PKK‘lı tarafından yuhaladı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, konuşmasını kısa kesti. Salonu dolduranlar ise alkışlarla, CHP Lideri’ni yuhalayan grubu bastırdı. Salon aşırı karanlık olduğu için o gruptakiler tespit edilemedi.