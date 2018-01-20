Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak ve Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret etmek üzere Almanya’ya gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün sürecek Almanya seyahati için bugün öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Ziyaretinin ilk durağı olan Köln'e hareketi öncesi Kılıçdaroğlu'nu, geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra bazı partililer uğurladı.

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Köln'de bir belgeselin galasına katılacak olan Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Münih'e geçerek CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret edecek.

Baykal'a hastane ziyareti

Almanya ziyareti öncesi basın mensuplarına değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Bu akşamki Nazım Hikmet etkinliğinin yanı sıra göçün 56'ncı yılı ile ilgili bir belgeseli ilk kez izleyeceğiz. Akabinde de 4-5 saatlik uzun bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu seyahatin ikinci ve bizim için çok anlamlı olan yanı ise yarın önceki genel başkanımız Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü hastanede ziyaret edeceğiz. Aldığımız bilgiler sağlığının her geçen gün daha da iyiye gittiği yönünde. Biz de gidip ziyaret edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte THY'nin tarifeli seferiyle ziyaretin ilk durağı olan Köln'e hareket etti. (İHA)