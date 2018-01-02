Kimsenin haberi yoktu, İsrail Meclisi’nde ‘Kudüs’ için o madde oylandı…

İsrail Meclisi, gece yarısı yaptığı oylamada Kudüs'ün statüsünü değiştiren skandal yasayı onayladı. Öte yandan Meclis, gelecekte Kudüs'ün doğusunu Filistin'e devretmek için düzenlenecek bir oylamada gerekli lehte oy eşiğini 61'den 80'e çıkardı.

İsrail Meclisi Knesset, gece geç saatlerde yapılan oylamada, Kudüs’ün statüsünü “başkent” değiştiren skandal yasayı onayladı. Yasa tasarında, Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşimlerinin de İsrail’e ihlak edilmesi de onaylandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail’e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasını kınayarak, “İsrail, Filistin’i yok etmek istiyor” sözleriyle tepki göstermişti.

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KUDÜS OYLAMASI DETAYI

Knesset’te yapılan oylamada Kudüs’le ilgili bir detay da dikkatlerden kaçmadı. İsrailli vekiller tarafından kabul edilen tasarıda, Kudüs’ün “belli bölümlerinin” gelecekte “yabancı bir devlete devri” maddesi de değiştirildi. Önceki yasaya göre 120 sandalyeli İsrail Meclisi’nde 61 oy bu kanunun geçmesi için yeterliydi. Ancak yapılan değişiklikte gerekli oy sayısı 80’e yükseltildi.

Oylama, aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi’nin talebiyle gerçekleştirildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967 yılından beri İsrail işgali altında bulunuyor.