Kiraya verdiğine pişman oldu

İngiltere, en korkunç kiracıyı konuşuyor... Sittingbourne'daki evini 12 yıl önce kiraya veren Graham Holland geçtiğimiz günlerde evine gelince neye uğradığını şaşırdı. Holland, "Evi 4 günde temizledik ve bir odalı evin tadilatı için 10 bin pound harcadık" dedi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, bugün Maidstone, Sittingbourne’daki evinde yaşadığı şoku sayfalarına taşıdı. Sittingbourne’daki evini 12 yıl önce kiraya veren ve daha sonra da evine hiç gelmeyen Holland, önceki haftalarda eve geldi.

Evine yıllar sonra gelen ve gündüz vakti gören Holland adeta hayatının şokunu yaşadı. Öyle ki Holland’ın bir odalı evinin döşemeleri parçalanmıştı, tuvaleti pislikten geçilmiyordu ve evin her yerinde binlerce bira ve şarap şişesi bulunuyordu. Yaşadığı şoku Daily Mail’e anlatan Holland, “Her yerde alkol şişesi, sigara paketi, sigara izmariti ve hazır yemek paketleri bulunuyordu. Toplam 4 gün boyunca aralıksız çalışarak temizleyebildik burayı” dedi.

Evi baştan tamamen temizlediklerini ve restore ettiklerini söyleyen Holland, “Tam 10.000 pound harcadım” dedi. Yaklaşık 50.000 TL harcayarak evi tekrar yaşanabilir kılan Holland, “Kapıyı açınca sanki bir korku filmindeymiş gibi hissettim. Bir insanın böyle bir ortamda yaşayabileceğine inanamadım” dedi.

Holland, “Evi 30 yıl önce almıştık ve evi daha önce bazı kişilere kiraya vermiştik ve evi temiz bırakmışlardı fakat daha sonraki kiracımızdan hiç böyle bir pislik beklemiyorduk. Michael Grant isimli kiracımız çok huysuzdu ve eve kimsenin girmesine izin vermiyordu. Fakat kirayı zamanında ödüyordu” dedi.