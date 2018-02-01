Koalisyon sözcüsü: Bir koalisyon üyesi hayatını kaybetti

Yaptığı açıklamalarla sık sık tartışma yaratan IŞİD'e karşı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon bugün Twitter hesabından bir koalisyon üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TSK’nın terör örgütleri PKK, YPG, PYD ve KCK’ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon’dan açıklama geldi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dillon, “31 Ocak’ta koalisyonda görev yapan bir görevli hayatını kaybetti. Çatışmayla ilgisiz bir olayda öldüğünü belirtiyoruz. İsmi ve durumu daha sonra açıklanacaktır. Bu olay hakkında soruşturma başlatıldı” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABER ABD'li generalden Türkiye'yi kızdıracak çok ilginç açıklama!

Dillon geçtiğimiz hafta, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG hakkında “partnerlermizi” ifadesini kullanmıştı.