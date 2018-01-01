Kral Abdullah’ın tatbikat görüntüleri Hollywood filmlerini aratmadı

Ürdün Kralı Abdullah, bizzat bir askeri tatbikata katıldı. Abdullah, makineli tüfek ve roketatar da kullandı. Kral Abdullah'ın adeta bir komando gibi "düşman mevzilerine" saldırdığı görüntüler Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sitesinde yer aldı.

Ürdün Kralı Abdullah, Ürdün'de bir askeri birimin tatbikatına bizzat katıldı. Hollywood filmlerini aratmayan görüntülerde, Kral Abdullah makineli tüfekle “düşmanlara” saldırıyor.

Zırhlı araçlara binen, makineli tüfek ve roketatar da kullanan Abdullah’ın görüntüleri Ürdün Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin resmi sayfasında yayınlandı.

Tatbikatın tarihi ve nerede gerçekleştirildiği konusunda ise bir bilgi verilmedi.

Ürdün Kralı Abdullah daha önce de tatbikatlara katılmış ve askeri helikopter de kullanmıştı.