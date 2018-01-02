Kuzey Kore’den korkutan tarih: Eylül 2018

Güney Kore'ye kaçmış olan eski bir Kuzey Koreli yetkili, Kim Jong-un ülkenin 70. kuruluş yıldönümü için Kuzey Koreli bilim insanlarından ülkenin en büyük füzesini yapmalarını istediğini iddia etti.

BBC Türkçe’nin Japonya’nın Mainichi gazetesine dayandırdığı haberde yerel basına konuşan Kuzey Koreli eski bir yetkilinin açıklamaları yer alıyor. İsmi açıklanmayan yetkili Kim Jong-un’un füze yapım emrini Aralık ayı ortasında üst düzey ordu yetkilileri ve bilim insanları ile yaptığı toplantıda verdiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füzenin, ülkenin 70. kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’de fırlatılmaya hazır olmasını istedi. Gazetede ismi açıklanmayan eski Kuzey Koreli yetkilinin, ülkenin füze programında görev almış bir kişi olduğu ve Kuzey ile bağlantısının hâlâ sürdüğü iddia edildi.

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Yeni füzenin Unha-4 ismini taşıyacağı ve Unha-3 uzun menzilli füzesinin daha büyük versiyonu olacağı belirtildi. Pyongyang, Unha-3’ün yörüngeye uydu yerleştirmek için üretildiğini savunuyor. Yaklaşık 30 metre boyunda olan Unha-3, eski Sovyetler Birliği’nin Scud balistik füzelerinin teknolojisinden örnek alınarak yapılmıştı. Eski yetkili Unha-4’ün gövdesinin yapımının bittiğini, yetkililerin füzeyi fırlatmaya hazır hale getirmek için 6 aylık daha bir süreye ihtiyaç duyduğunu savundu.