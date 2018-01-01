Liverpool’da yangın: Yüzlerce araç zarar gördü

İngiltere'nin Liverpool kentinde bir katlı otoparkta çıkan yangında yüzlerce araç hasar gördü.

Liverpool’da Kings Dock otoparkında çıkan yangın bir anda yayıldı. Bin 600 araç kapasiteli otoparkta çıkan yangına itfaiyeciler kısa sürede müdahale etti. Saatler süren söndürme çalışmaları sırasında yüzlerce araç hasar gördü.

Yangın bölgesini ziyaret eden Belediye Başkanı Joe Anderson yaşananı büyük bir kaza olarak nitelendirdi.

Otopark alanının yanında kurulması planlanan at şovunun iptal edilmiş olması ise büyük bir şans olarak nitelendirildi.