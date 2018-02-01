Maliye bakanına tecavüz suçlaması

Fransa, tecavüz skandalı ile çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabinesinde yer alan Maliye Bakanı Gerald Darmanin, 2009 yılında bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.
Paris Savcılığı, hakkında suç duyurusunda bulunulan 35 yaşındaki bakan hakkında ön soruşturma başlattı. Darmanin'in avukatı Pierre-Olivier Sur, suçlamaların iftira olduğunu ve karşı dava açacaklarını belirtti.
Önceki gün yapılan meclis oturumunda ise muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti, Darmanin'e istifa çağrısında bulundu.
MACRON'A DESTEK YÜZDE 7 DÜŞTÜ
Suçlamaların gün yüzüne çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek yüzde 7 geriledi.