Merkel’in Türkiye planı ortaya çıktı

Geçen yıldan beri hükümetin kurulamadığı Almanya'da önderliğini Merkel'in yaptığı muhafazakar blok ile Sosyal Demokratlar'ın hükümet kurma görüşmeleri devam ediyor. Reuters, yaptığı son dakika haberinde iki tarafın görüşmelerde ele aldığı maddeleri ortaya çıkardı. İki parti Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde herhangi bir fasıl açılıp herhangi bir fasıl kapanmaması konusunda bastıracağı açıklandı.

Aylardır hükümetin kurulamadığı ve tarafların taviz vermediği Almanya’da bugün koalisyon kurmak için Başbakan Angela Merkel ile birlikte SPD’nin lideri Martin Schultz arasındaki görüşmeler ortaya çıktı. Merkel’in muhafazakar bloğu ve SPD’nin resmi koalisyon görüşmelerine ilişkin anlaşmaya vardıkları taslağı Reuters elde etti.

Reuters’ın ele geçirdiği belgelerde her iki tarafın çoğu konularda anlaşamadığını ortaya koyarken, her iki tarafın da anlaştığı tek bir nokta Türkiye’nin AB sürecini durdurmak. Belgelerde her iki tarafın da Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde herhangi yeni bir fasıl açılmasını yada fasılların kapanmasını istemediği ortaya çıktı. Bu da aylardır ülkeyi hükümetsiz bırakan Almanya’nın Türkiye karşıtlığı konusunda hemfikir olduğunu gözler önüne seriyor.

Her iki taraf da masaya yatırılan ve aralarında ekonomik, sosyal ve diplomatik konuları parti temsilcileriyle görüştükten sonra resmen müzakereler başlayacak.

