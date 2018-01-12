Merkel’in Türkiye planı ortaya çıktı

Aylardır hükümetin kurulamadığı ve tarafların taviz vermediği Almanya’da bugün koalisyon kurmak için Başbakan Angela Merkel ile birlikte SPD’nin lideri Martin Schultz arasındaki görüşmeler ortaya çıktı. Merkel’in muhafazakar bloğu ve SPD’nin resmi koalisyon görüşmelerine ilişkin anlaşmaya vardıkları taslağı Reuters elde etti.
Reuters’ın ele geçirdiği belgelerde her iki tarafın çoğu konularda anlaşamadığını ortaya koyarken, her iki tarafın da anlaştığı tek bir nokta Türkiye’nin AB sürecini durdurmak. Belgelerde her iki tarafın da Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde herhangi yeni bir fasıl açılmasını yada fasılların kapanmasını istemediği ortaya çıktı. Bu da aylardır ülkeyi hükümetsiz bırakan Almanya’nın Türkiye karşıtlığı konusunda hemfikir olduğunu gözler önüne seriyor.
Her iki taraf da masaya yatırılan ve aralarında ekonomik, sosyal ve diplomatik konuları parti temsilcileriyle görüştükten sonra resmen müzakereler başlayacak.
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